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Aramco Cuts Asia Oil Prices To Six-Year Low, Warns Global Oil Supply Buffer "Scarily Thin"

Aramco Cuts Asia Oil Prices To Six-Year Low, Warns Global Oil Supply Buffer "Scarily Thin"

Aramco Cuts Asia Oil Prices To Six-Year Low, Warns Global Oil Supply Buffer "Scarily Thin" Saudi Aramco has raised oil prices for European-bound cargoes in November but has cut prices for Asian buyers to the lowest in six years as Persian Gulf producers race for market share with flows through the Strait of Hormuz increasing.

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