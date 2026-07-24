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Для каких электроприборов разрешается использовать розетки в поездах

Для каких электроприборов разрешается использовать розетки в поездах

Как использовать розетки в поездах, рассказали в РЖД.«Розетки в купе предназначены для энергоснабжения в пути следования маломощных устройств пассажиров, это ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны», — рассказали в компании.

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