Ожидается подорожание. Приморский автоэксперт спрогнозировал будущее рынка автозапчастей в России

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) в настоящее время работает над проектом постановления правительства, который предполагает проведение эксперимента по маркировке автомобильных запчастей.
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