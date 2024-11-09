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Ожидается подорожание. Приморский автоэксперт спрогнозировал будущее рынка автозапчастей в России

Ожидается подорожание. Приморский автоэксперт спрогнозировал будущее рынка автозапчастей в России

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) в настоящее время работает над проектом постановления правительства, который предполагает проведение эксперимента по маркировке автомобильных запчастей.

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