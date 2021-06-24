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Театр «Мастерская Петра Фоменко» открыл программу «Золотой Маски» в Нижнем Новгороде спектаклем «Сон в летнюю ночь»

Театр «Мастерская Петра Фоменко» открыл программу «Золотой Маски» в Нижнем Новгороде спектаклем «Сон в летнюю ночь»

Фестиваль «Золотая Маска» после двадцатилетнего перерыва добрался до столицы Приволжья. Московских гостей на своей сцене принял Нижегородский театр юного зрителя, чья сцена, по словам организаторов фестиваля, идеально подошла для показов фестиваля.

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