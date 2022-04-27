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Дивизион "Бал" Каспийской флотилии начали переводить на летний режим

Дивизион "Бал" Каспийской флотилии начали переводить на летний режим

Минобороны России Российские военные берегового ракетного дивизиона "Бал" Каспийской флотилии в Дагестане начали переводить вооружение и военную технику на летний режим эксплуатации, сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России.

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