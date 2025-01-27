Ирина Винер рассказала, на какую гимнастку никогда не кричала

Ирина Винер, знаменитый тренер по художественной гимнастике, принесла на встречу с Надеждой Стрелец тему, актуальную и болезненную для многих спортсменов и их родителей: возможно ли достичь успехов в большом спорте без применяемой жестокости и деспотизма со стороны наставников.