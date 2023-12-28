В одном из пригородов столицы отремонтирована крыша гимназии

Улучшены условия для учебы и педагогического процесса в гимназии №99 им. Георгия Мадана в Трушенах. Примэрия Кишинева реализовала проект по капитальному ремонту крыши учреждения, в котором учатся 430 детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии