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Царьград

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"Комок вот тут, слов нет": Гигантское военное кладбище в Харькове потрясло Сеть. Таких кадров ещё не видели

"Комок вот тут, слов нет": Гигантское военное кладбище в Харькове потрясло Сеть. Таких кадров ещё не видели

В Харькове засняли военное кладбище, разросшееся до "города мёртвых"На Украине с каждым днём продолжают разрастаться военные кладбища.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
А у нас?
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15 час.
Лидия Фролова
мало им...!
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8 час.
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