Повесть Булгакова уже неоднократно переносилась на экран: в 1976 году экранизацию создал итальянский режиссер Альберто Латтуада, а в 1988-м вышла советская версия под руководством Владимира Бортко с Евгением Евстигнеевым и Владимиром Толоконниковым в главных ролях.
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