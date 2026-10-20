Повесть Булгакова уже неоднократно переносилась на экран: в 1976 году экранизацию создал итальянский режиссер Альберто Латтуада, а в 1988-м вышла советская версия под руководством Владимира Бортко с Евгением Евстигнеевым и Владимиром Толоконниковым в главных ролях.