Володин: Байден, Макрон и Шольц должны понять, что у РФ есть чем ответить

Лидеры стран Запада должны осознавать, что Россия защитит себя и ей есть чем это сделать, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» посредством удара по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске.