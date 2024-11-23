Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    Ахмат сила!!!Россия мощь!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺�...Кадыров показал к...
  • Андрей Шишинов
    Максимум что можно ему предложить- это получить по морде.Уехавший из РФ ко...
  • Анастасия Гончарова
    дрожите свиножабы🐷🐸 недоношенные,всех вас надо было на удобрения отправить уже давным давно!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷�...Шрайвер: элиты За...

Володин: Байден, Макрон и Шольц должны понять, что у РФ есть чем ответить

Володин: Байден, Макрон и Шольц должны понять, что у РФ есть чем ответить

Лидеры стран Запада должны осознавать, что Россия защитит себя и ей есть чем это сделать, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» посредством удара по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх