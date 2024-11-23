Володин: Байден, Макрон и Шольц должны понять, что у РФ есть чем ответить

Лидеры стран Запада должны осознавать, что Россия защитит себя и ей есть чем это сделать, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» посредством удара по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
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