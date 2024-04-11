Заправная точка: в России ужесточат контроль за передвижными АЗС

В России хотят ужесточить контроль за передвижными и контейнерными АЗС, узнали «Известия». Причина — рост таких теневых заправок в регионах, которые открываются без лицензий и продают некачественное топливо, их уже сотни, подтверждают участники рынка и эксперты.