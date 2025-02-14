Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрой сделки по Украине

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя беседу президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в интервью немецкому телеканалу RND заявила, что быстрая сделка с Россией по Украине невозможна.
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