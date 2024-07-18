Ночная атака на Крым: сколько уничтожено?

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два — над Брянской областью.