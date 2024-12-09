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Проворов против «Виннипега»: 10-е очко в сезоне и «+3» за 23:07. Травма, полученная в матче с «Ванкувером», не помешала ему сыграть

Решение об участии защитника «Коламбуса» в матче с «Джетс» (4:1) было принято незадолго до его начала.

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