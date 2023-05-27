Федеральное агентство новостей №1

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Президент США Байден «чрезвычайно негативно» отреагировал на размещение ТЯО России в Белоруссии

Президент США Байден «чрезвычайно негативно» отреагировал на размещение ТЯО России в Белоруссии

Американский лидер Джо Байден «крайне негативно» отнесся к размещению российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

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