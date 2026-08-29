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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Дёмин сыграл с Энтони Дэвисом против Кайри Ирвинга матч 5 на 5

Профсоюз игроков НБА поделился видео из своего зала, где могут тренироваться баскетболисты лиги. В ролик попал матч пять на пять, где Егор Дёмин («Бруклин») сыграл за одну команду с Энтони Дэвисом («Вашингтон»), а против них оказался Кайри Ирвинг («Даллас»).

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