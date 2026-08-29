Егор Дёмин сыграл с Энтони Дэвисом против Кайри Ирвинга матч 5 на 5

Профсоюз игроков НБА поделился видео из своего зала, где могут тренироваться баскетболисты лиги. В ролик попал матч пять на пять, где Егор Дёмин («Бруклин») сыграл за одну команду с Энтони Дэвисом («Вашингтон»), а против них оказался Кайри Ирвинг («Даллас»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым