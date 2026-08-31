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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

❤️ Ну вот и случилось. Последний день лета уже здесь, тает по минутке ☀️ Провожаем его с благодарностью и ждем, когда в гости заглянет "бабье лето" — позолотит ручку березки, разольет нежное солнце по улицам и подарит немало волшебных моментов 😊 А пока празднуем жизнь — слава богу, у нас есть этот день.

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