❤️ Ну вот и случилось. Последний день лета уже здесь, тает по минутке ☀️ Провожаем его с благодарностью и ждем, когда в гости заглянет "бабье лето" — позолотит ручку березки, разольет нежное солнце по улицам и подарит немало волшебных моментов 😊 А пока празднуем жизнь — слава богу, у нас есть этот день.