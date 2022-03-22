В РСПП предложили ограничить права иностранных акционеров из-за западных санкций

Список предложенных мер выглядит следующим образом: не учитывать голоса иностранных акционеров на общем собрании акционеров (исключения должны определить Центробанк или правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики); лишение права требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, не направлять им бюллетени для голосования по вопросам повестки собрания; запрет на требование предоставить доступ к документации и информации общества; разрешить обществу не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям, которыми владеют акционеры-нерезиденты; не распространять на них право требования выкупа акций в случаях, когда принимается решение о реорганизации/делистинге или в устав вносятся изменения, ограничивающие права акционеров; лишить их преимущественного права покупки дополнительных акций/конвертируемых ценных бумаг общества, а также вновь размещаемых дополнительных акций новой категории/конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг, выпускающихся по открытой подписке; не применять к ним нормы, вытекающие из покупки более 30% акций публичного общества (например, отправку обязательного предложения владельцам всех ценных бумаг после приобретения такого пакета).