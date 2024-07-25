Обвиняемый в подрыве внедорожника в Москве хорошо учился и получал стипендию

Урюпинск, Волгоградская область, 25 июля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве внедорожника Toyota на севере Москвы Евгений Серебряков в своё время являлся одним из лучших учеников школы и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успешную учёбу.