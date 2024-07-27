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Царьград

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После атаки дронов ВСУ горит нефтебаза в Курске

После атаки дронов ВСУ горит нефтебаза в Курске

Издание Baza сообщило, что После атаки беспилотников горит нефтебаза в Курской области. По предварительным данным, пламя перекинулось сразу на три резервуара.

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