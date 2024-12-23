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Царьград

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Так и шатнули Россию. Дугин призвал назвать имена: "Страна должна знать своих палачей поимённо"

Так и шатнули Россию. Дугин призвал назвать имена: "Страна должна знать своих палачей поимённо"

Погрузить Россию и русских в сладкую дрёму, а затем шатнуть страну так, как раньше не бывало. План почти получилось реализовать.

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Комментарии
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Амара Карпова
Да, не важно кто против, важно кто рядом💯💯💯
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