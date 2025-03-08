Коалиционные партии в Нидерландах повздорили из-за помощи Украине

Выделении Украине €3,5 млрд (340 млрд руб.) вызвало раскол между коалиционными партиями в голландском кабинете министров, неохотно рассказал премьер-министр Нидерландов Дик Шуф на своей пресс-конференции, сообщило 7 марта издание NL Times.
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