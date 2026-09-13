Полянский: Россия обсудит в ОБСЕ угрозы Зеленского о российском небе

Россия намерена поднять в ОБСЕ вопрос о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского относительно безопасности полетов в российском воздушном пространстве.
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