Wildberries начнет третий этап выплат пострадавшим продавцам с 1 октября

Компания Wildberries с 1 октября 2026 года приступит к проведению третьего этапа добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов на логистические объекты компании.
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