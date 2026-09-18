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Регионы России

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Wildberries начнет третий этап выплат пострадавшим продавцам с 1 октября

Wildberries начнет третий этап выплат пострадавшим продавцам с 1 октября

Компания Wildberries с 1 октября 2026 года приступит к проведению третьего этапа добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов на логистические объекты компании.

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