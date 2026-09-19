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Мировое обозрение

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Белоусов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Белоусов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Министр обороны России Андрей Белоусов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Глава военного ведомства посетил один из избирательных участков, подав пример участия в ключевой политической кампании страны.

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