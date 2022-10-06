Темы дня

123 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    "Люди, которые приняли решение о начале СВО, почему не просчитали последствия? Почему маленькая Украина собрала силы ...Соловьёв: В 150-й...
  • Walery
    Вы неудачное место выбрали для своего ликбеза. Да и скорее всего уже поздновато это для Вас! С вашим то сарказмом  ра...Теперь понятно, ч...
  • Walery
    Впервые комментарий силен аналитикой и актуален направлениями современного бытия дабы стране не пропасть даром. Стран...Теперь понятно, ч...

Чем хуже, тем лучше? "Окопная правда" от власти

Чем хуже, тем лучше? "Окопная правда" от власти

За последние дни страна узнала от власти, околовластных спикеров и  государственных СМИ ряд сногсшибательных фактов: — что в армии расцветает кумовщина и вопиющий непрофессионализм генералов;— что на линии огня российские военные уступают атакующим ВСУ в десятки раз, что у них нет связи, достаточной поддержки авиации и арты (а у врага всё это есть после сотен отчётов Конашенкова);— что мобилизация прошла с огромным количеством нарушений (сотни незаконно забранных, есть умершие), так как Минобороны «забыло» своевременно внести поправки по отсрочке от мобилизации— что мобилизованные либо живут в ужасных условиях («Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей» — губернатор Курска), либо не ведут боевую подготовку и отправляются неподготовленными на СВО;— что в кадровой армии гораздо больше тех, кто носит форму, чем настоящих военных (отставной военный на Первом канале);— что деньги на тыловое обеспечение армии «куда-то делись» и, наконец, что надо «перестать врать народу» о состоянии дел в СВО (Картаполов, который, кстати, совсем недавно был замминистра обороны).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх