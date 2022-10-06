Чем хуже, тем лучше? "Окопная правда" от власти

За последние дни страна узнала от власти, околовластных спикеров и государственных СМИ ряд сногсшибательных фактов: — что в армии расцветает кумовщина и вопиющий непрофессионализм генералов;— что на линии огня российские военные уступают атакующим ВСУ в десятки раз, что у них нет связи, достаточной поддержки авиации и арты (а у врага всё это есть после сотен отчётов Конашенкова);— что мобилизация прошла с огромным количеством нарушений (сотни незаконно забранных, есть умершие), так как Минобороны «забыло» своевременно внести поправки по отсрочке от мобилизации— что мобилизованные либо живут в ужасных условиях («Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей» — губернатор Курска), либо не ведут боевую подготовку и отправляются неподготовленными на СВО;— что в кадровой армии гораздо больше тех, кто носит форму, чем настоящих военных (отставной военный на Первом канале);— что деньги на тыловое обеспечение армии «куда-то делись» и, наконец, что надо «перестать врать народу» о состоянии дел в СВО (Картаполов, который, кстати, совсем недавно был замминистра обороны).