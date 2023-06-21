Военнослужащие РХБ защиты ЮВО отработали прикрытие техники аэрозольной завесой в горах Армении

На высокогорном полигоне Алагяз военнослужащие аэрозольного подразделения соединения применили термодымовые машины ТДА-3, при помощи которых установили аэрозольную завесу на площади более 1 кв.
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