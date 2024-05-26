В Калуге на Правом берегу столкнулись две иномарки

В начале первого часа ночи 26 мая на 1-м Академическом проезде в Калуге столкнулись «Мерседес» и «Хендай Солярис»В начале первого часа ночи 26 мая на 1-м Академическом проезде в Калуге столкнулись «Мерседес» и «Хендай Солярис».