В Калуге на Правом берегу столкнулись две иномарки

В начале первого часа ночи 26 мая на 1-м Академическом проезде в Калуге столкнулись «Мерседес» и «Хендай Солярис»В начале первого часа ночи 26 мая на 1-м Академическом проезде в Калуге столкнулись «Мерседес» и «Хендай Солярис».
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