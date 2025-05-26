Бренд Solaris впервые обошёл «Москвич» по продажам в Санкт-Петербурге

На заводе АГР было зарегистрировано 266 автомобилей данной марки За первые четыре месяца 2025 года бренд Solaris впервые обошел «Москвич» по продажам новых автомобилей в Санкт-Петербурге, рассказал автоэксперт Денис Гаврилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии