«Ее позиция понятна»: Иосиф Пригожин призвал оставить в покое уехавшую из России Аллу Пугачеву

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об отъезде певицы Аллы Пугачевой из России. В интервью для YouTube-канала RTVI Новости он заявил, что артистка имеет полное право жить там, где хочет, и призвал оставить ее в покое.
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