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Мошенники начали массово рассылать фейковые розыгрыши от имени маркетплейсов

Мошенники начали массово рассылать фейковые розыгрыши от имени маркетплейсов

Злоумышленники активно используют имя популярных маркетплейсов для обмана пользователей. В мае 2025 года «Почта Mail» заблокировала рекордные 15 млн мошеннических писем, маскирующихся под розыгрыши призов от известных торговых площадок.

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