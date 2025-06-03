Мошенники начали массово рассылать фейковые розыгрыши от имени маркетплейсов

Злоумышленники активно используют имя популярных маркетплейсов для обмана пользователей. В мае 2025 года «Почта Mail» заблокировала рекордные 15 млн мошеннических писем, маскирующихся под розыгрыши призов от известных торговых площадок.
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