Вести Кузбасс

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Анатолий Виноградов возглавил региональную организацию ветеранов органов внутренних дел

Делятся знаниями, в том числе и в области криминалистической экспертизы, ветераны внутренних дел. Также участвуют в профилактической работе по предупреждению преступлений в отношении пожилых, проводят патриотические занятия для детей и молодёжи.

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