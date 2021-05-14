Анатолий Виноградов возглавил региональную организацию ветеранов органов внутренних дел

Делятся знаниями, в том числе и в области криминалистической экспертизы, ветераны внутренних дел. Также участвуют в профилактической работе по предупреждению преступлений в отношении пожилых, проводят патриотические занятия для детей и молодёжи.
Делятся знаниями, в том числе и в области криминалистической экспертизы, ветераны внутренних дел. Также участвуют в профилактической работе по предупреждению преступлений в отношении пожилых, проводят патриотические занятия для детей и молодёжи.
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