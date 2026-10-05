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test mazurok

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👨🏻‍🔬 Учёные Крыма и Китая работают над созданием инновационного центра сельхознауки и техники Заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства РК, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Диодович рассказала в эфире «Радио Крым», что три года назад китайские партнёры, с которыми институт давно сотрудничал в разных программах, предложили объединить усилия в общем проекте.

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