👨🏻‍🔬 Учёные Крыма и Китая работают над созданием инновационного центра сельхознауки и техники Заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства РК, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Диодович рассказала в эфире «Радио Крым», что три года назад китайские партнёры, с которыми институт давно сотрудничал в разных программах, предложили объединить усилия в общем проекте.