Впервые Lada получила боковые датчики удара: Lada Azimut успешно прошел краш-тест, которого могло и не быть

Для сертификации авто в РФ боковой удар о столб не является обязательнымАвтоВАЗ сообщил об успешном прохождении новым кроссовером Lada Azimut одного из самых сложных испытаний на безопасность — бокового удара о столб.
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