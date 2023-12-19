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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Какие три главные молитвы Николаю Угоднику помогут исполнить заветное желание

Какие три главные молитвы Николаю Угоднику помогут исполнить заветное желание

Какие три главные молитвы Николаю Угоднику помогут исполнить заветное желание Алёна ЮрьеваНиколай Чудотворец, святой, чье имя вызывает надежду на исполнение желаний, предстает перед верующими как посредник между человеком и Богом.

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