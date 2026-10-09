Чистая прибыль Сбербанка выросла до 1,5 трлн рублей за девять месяцев 2026-го

Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев 2026 года составила 1,5 трлн рублей (+18,2% год к году), говорится в сообщении банка, посвященном итогам его деятельности по РСБУ.
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