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Чистая прибыль Сбербанка выросла до 1,5 трлн рублей за девять месяцев 2026-го

Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев 2026 года составила 1,5 трлн рублей (+18,2% год к году), говорится в сообщении банка, посвященном итогам его деятельности по РСБУ.

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