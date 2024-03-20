В МВД Северной Осетии поступило благодарственное письмо инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пригородному району от коллектива школы

В МВД Северной Осетии поступило благодарственное письмо инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пригородному району капитану полиции Карине Робертовне Гуртовенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчеты РСЗО «Град» 1-го армейского корпуса ГрВ «Юг» уничтожили склад с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском участке СВО
- Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили ДРГ украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью
- Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска и закрепились, улучшив положение по переднему краю
Свежие комментарии