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Футбольный эксперт Горсков: у «Ахмата» физика и очень хороший прессинг

Футбольный эксперт Горсков: у «Ахмата» физика и очень хороший прессинг

Новый сезон Российской Премьер-Лиги начался с громкого предупреждения для всех фаворитов. В стартовом матче 25-го юбилейного чемпионата московский «Локомотив» на своем же поле не сумел обыграть грозненский «Ахмат» — встреча завершилась со счетом 1:1.

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