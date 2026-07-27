Футбольный эксперт Горсков: у «Ахмата» физика и очень хороший прессинг

Новый сезон Российской Премьер-Лиги начался с громкого предупреждения для всех фаворитов. В стартовом матче 25-го юбилейного чемпионата московский «Локомотив» на своем же поле не сумел обыграть грозненский «Ахмат» — встреча завершилась со счетом 1:1.
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