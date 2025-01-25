Рубль идет в рост. Курсы доллара и евро на 25 января

Российская валюта начала дорожать к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 января 2025 года, составляет 98,2636 рубля (прежнее значение — 99,0978 рубля), официальный курс евро — 103,1870 рубля (предыдущий показатель — 103,6612 рубля).
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