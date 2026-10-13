Биотехнолог объяснила, почему правило трёх секунд не защищает от бактерий

Биотехнолог Елена Желянина рассказала в беседе с «Пятым каналом», что упавшая на пол еда может загрязниться бактериями менее чем за секунду, поэтому популярное правило трёх секунд не гарантирует безопасности продукта.
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