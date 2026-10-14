“This week I had to explain to my boys, ‘No, mom does not protect pedophiles.'” — Rep. Ashley Hinson (R-IA), quoted by The Bulwark, in a video after her opponent in the U.
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