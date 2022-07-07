В Херсонской области найден перевалочный пункт украинских диверсантов

В Херсоне и области российскими силовиками найдены схроны украинских диверсантов. «В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением», — приводит слова источника РИА Новости.
В Херсоне и области российскими силовиками найдены схроны украинских диверсантов. «В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением», — приводит слова источника РИА Новости.
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