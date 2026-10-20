Турция входит в зиму с полностью заполненными ПХГ Министр энергетики и природных ресурсов Турции А. Байрактар в эфире Kanal 7 сообщил, что страна заполнила подземные хранилища газа на 100% ещё в июле 2026 года — значительно раньше обычного.