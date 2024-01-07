Приметы и поверья на церковный праздник, который отмечают 8 января 2024 года Анна Малек8 января 2024 года в России наступает зимнее церковно-этническое торжество, о котором сохранились старинные народные приметы и поверья.
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