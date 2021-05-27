​На III Съезде Ассоциации банков России выступят руководители ЦБ и ведущих кредитных организаций страны

III Съезд Ассоциации банков России «Банки и их роль в реализации Общенационального плана восстановления экономики» (XXXIX Общее собрание Ассоциации банков России) состоится 28 мая 2021 года в Москве, в отеле «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк».