Элеонора Коган

Хорошо, что Антошка сбежал от нового горе-хозяина и нашёл свою семью!!! Теперь они вместе навсегда!!!Умнейший котик Антошка!!!Отец вернулся, нагулявшись вдоволь но семья приняла его. И больше Антошку на улицу выпускать нельзя, кошки икоты рано или поздно пропадают.