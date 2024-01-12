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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Элеонора Коган
    Спасибо за добрый рассказ, Наталия!!!Антошка

Антошка

Антошка

Родителей Маши, служивших в театре, перевели на работу с Дальнего Востока в Прибалтику. Первым в Латвию уехал отец.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Спасибо за добрый рассказ, Наталия!!!
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14 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что Антошка сбежал от нового горе-хозяина и нашёл свою семью!!! Теперь они вместе навсегда!!!Умнейший котик Антошка!!!Отец вернулся, нагулявшись вдоволь но семья приняла его. И больше Антошку на улицу выпускать нельзя, кошки икоты рано или поздно пропадают.
Ответить
14 час.

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