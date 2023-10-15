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WADA наказало 222 спортсменов из России на основе проб из московской лаборатории

WADA наказало 222 спортсменов из России на основе проб из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 222 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, заявил 15 октября глава WADA Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

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