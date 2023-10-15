WADA наказало 222 спортсменов из России на основе проб из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 222 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, заявил 15 октября глава WADA Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
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