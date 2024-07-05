Губернатор Волгоградской области обсудил итоги 2023 года и перспективы развития региона с руководством Федеральной налоговой службы

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на рабочей встрече обсудил итоги 2023 года и предварительные итоги начала 2024 года с руководством регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
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