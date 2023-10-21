МО: ВСУ потеряли за сутки более 250 бойцов на краснолиманском направлении

В течение суток ВСУ потеряли более 250 военнослужащих в результате действий ВС РФ на краснолиманском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александра Савчука.
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