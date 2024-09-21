ChatGPT-4 на каждые 100 слов «выпивает» 0,5 литра воды

Cтолько уходит на охлаждение серверов, выяснили в The Washington Post.Экологи уже бьют тревогу: такие объемы потребления могут привести к серьёзным экологическим проблемам, о которых пока предпочитают молчать.
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